الخطيب يبحث إنهاء 3 أزمات في فريق الكرة بـ الأهلي قبل رحلته العلاجية

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة غدًا مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مغادرته لاستكمال رحلته العلاجية الثلاثاء.



ويعاني الفريق من أزمات عدة خلال الساعات الأخيرة رغم الفوز علي الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال افريقيا.



ويعاني الفريق من تفجر ازمة صالح جمعة من جديد بجانب مشكلة أحمد فتحي ورامي ربيعه وكذلك غضب وليد ازارو من عدم المشاركة أساسيًا.



ونجح محمود الخطيب، في إنهاء أزمة الجماهير، خلال مباراة الأهلي والهلال السوداني أمس، التي انتهت بفوز المارد الأحمر، بنتيجة 2-1.