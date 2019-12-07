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رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. أيوب الكعبي يقود الوداد البيضاوي أمام صن داونز

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:52 م
الاعبي الوداد البيضاوي
الاعبي الوداد البيضاوي
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حسام الحارتي
أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي عن تشكيل فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وجاء تشكيل الوداد البيضاوي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي

الدفاع: أشرف داري، إبراهيم كمارا، العملود، عبد اللطيف نصير

الجنس': جبران، وليد الكرتي، أيمن الحسوني، وإسماعيل الحداد

الهجوم: أيوب الكعبي، وبديع أووك

وتعادل فريق الوداد البيضاوي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مباراته الأولى بينما انتصر الفريق الجنوب الإفريقي في لقائه الأول علي حساب بيترو أتليتيكو الأنغولي.

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