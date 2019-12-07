دوري أبطال إفريقيا.. أيوب الكعبي يقود الوداد البيضاوي أمام صن داونز

أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي عن تشكيل فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .



وجاء تشكيل الوداد البيضاوي كالتالي:-



حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي



الدفاع: أشرف داري، إبراهيم كمارا، العملود، عبد اللطيف نصير



الجنس': جبران، وليد الكرتي، أيمن الحسوني، وإسماعيل الحداد



الهجوم: أيوب الكعبي، وبديع أووك



وتعادل فريق الوداد البيضاوي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مباراته الأولى بينما انتصر الفريق الجنوب الإفريقي في لقائه الأول علي حساب بيترو أتليتيكو الأنغولي.



