الدوري الإيطالي .. لاتسيو يهزم يوفنتوس بثلاثية ويهدي الصدارة لـ إنتر ميلان

تعرض يوفنتوس لخسارته الأولى هذا الموسم على يد مضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي "الكالشيو".





تقدم النجم كريستيانو رونالدو لليوفي من أسيست من لاعب الوسط رودريجو بينتانكور في الدقيقة 25، حيث غادر الأخير المباراة مصابا في الدقيقة 41، ليدخل في مكانه الألماني إيمري تشان.





وتمكن لاتسيو من إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر راسية المدافع لويز فيليبي بعد عرضية حريرية من الإسباني لويس ألبيرتو.





وطرد الحكم ميشيل فابري نجم يوفنتوس بعد مخالفة كآخر مدافع مع مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي في الدقيقة 69.





وتمكن أصحاب الأرض العاصمة الإيطالية من نيل التقدم في المباراة عبر لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد استلام وإنهاء رائعين لأسيست آخر رائع من لويس ألبيرتو في الدقيقة 74.





وأطلق البديل فيليبي كايسيدو رصاصة الرحمة على اليوفي في الثواني الأخيرة، بعد هجمة مرتدة سريعة.



