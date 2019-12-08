ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تشن غارات عنيفة على غزة.. والمقاومة تستهدف طائرات الاحتلال| فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:07 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة وصفت بالعنيفة، على عدد من المواقع في قطاع غزة.

وذكر وسائل إعلام فلسطينية أن مقاتلات الاحتلال قصفت موقعا عسكريا (الخليل) في شرق جباليا شمالي القطاع، التابع لكتائب القسام بأربعة صواريخ.

فيما تصدت المقاومة الفلسطينية لطائرات الاحتلال بواسطة مضادات الطائرات، وتجدد القصف الإسرائيلي بعد توقف على مواقع وأراض خالية في مناطق شمال شرق غزة.

وكان جيش الاحتلال، قال إن الضربة جاءت بعد إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لاستهداف الطائرات الإسرائيلية من قبل مضادات الطائرات الفلسطينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غزة تحت القصف.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي مئات الجنود الاحتياط

استشهاد مواطن فلسطيني في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة يرفع الحصيلة إلى 12 خلال 24 ساعة

المقاومة الفلسطينية تمطر سماء إسرائيل بمئات الصواريخ دفعة واحدة | فيديو

تصعيد جديد.. الاحتلال يقصف غزة بعد توجيه صاروخين نحو المستوطنات

طيران الاحتلال الاسرائيلي يجدد قصفه على غزة.. فيديو

إطلاق قذيفتين من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار

بالروب وبدون مكياج | داليا البحيرى تشعل السوشيال ميديا بأغنية ملطشة القلوب

علي جمعة يكشف عن عمل يقبله الله من المنافق والفاسق

في مباراته الـ 100.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورنموث

إصابة بطل نصيبى وقسمتك بمرض السرطان ويجرى عملية جراحية غدا

دفن ابنته حية في «عشة الفراخ» .. رغم مرور 3 شهور طفلة فلسطينية تكشف جريمة أبيها

AdvertisementS

حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور بعد فسخ التعاقد | شاهد

إصابة بطل نصيبى وقسمتك بمرض السرطان ويجرى عملية جراحية غدا

اخبار النادي الأهلي | الاستغناء عن صالح جمعة.. وتغريم فتحي وربيعة.. والنجم الساحلي يتصدر مجموعة الأحمر

يا فرحة ما تمت.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس.. تفاصيل

فايلر يطالب إدارة الأهلي بالاستغناء عن صالح جمعة وتسويقه

إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر

نجوم الأهلى فى مفرمة رضا عبدالعال: ربيعة فتوة.. الشحات عكاك .. والسولية هجاص

هاني الناظر يكشف خرافات حول الميكرويف ومرقة الدجاج وعلاقتهم بالسرطان.. فيديو

ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

بعد عودته للتهديف | ساديو مانى يشارك احتفال صلاح بهدفه مع الجمهور | شاهد

الخطيب يبحث إنهاء 3 أزمات في فريق الكرة بـ الأهلي قبل رحلته العلاجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفن ابنته حية في «عشة الفراخ» .. رغم مرور 3 شهور طفلة فلسطينية تكشف جريمة أبيها

ممتعة وصحية .. اعرف الوقت الصحيح لممارسة اليوجا

لم يتناول الطعام لـ4 أيام.. لبناني يضرم النار في نفسه وسط المتظاهرين| تفاصيل مؤثرة