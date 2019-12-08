إسرائيل تشن غارات عنيفة على غزة.. والمقاومة تستهدف طائرات الاحتلال| فيديو

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المقاومة الفلسطينية تتصدى لطائرات الاحتلال المروحية شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/JvXmg2NH7i — الإستخبارات السورية (@Sy_intelligence) December 7, 2019

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة وصفت بالعنيفة، على عدد من المواقع في قطاع غزة.وذكر وسائل إعلام فلسطينية أن مقاتلات الاحتلال قصفت موقعا عسكريا (الخليل) في شرق جباليا شمالي القطاع، التابع لكتائب القسام بأربعة صواريخ.فيما تصدت المقاومة الفلسطينية لطائرات الاحتلال بواسطة مضادات الطائرات، وتجدد القصف الإسرائيلي بعد توقف على مواقع وأراض خالية في مناطق شمال شرق غزة.وكان جيش الاحتلال، قال إن الضربة جاءت بعد إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لاستهداف الطائرات الإسرائيلية من قبل مضادات الطائرات الفلسطينية.