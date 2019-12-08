شاهد .. دببة جائعة تغزو قرية روسية بأعداد كبيرة.. والسكان في رعب

حل ذوبان الجليد كلعنة على البشر وجميع الحيوانات الأخرى والكائنات الحية، فقد دمر الإنسان الطبيعة وها هي الآن تنقلب عليه.



قال الصندوق العالمي للطبيعة، إن أكثر من "50 دببة" قطبية جائعة غزت قرية ريركايبي في روسيا، مجبرة على السعي في الأرض للبحث عن الطعام بسبب ذوبان الجليد البحري وفقًا لصحيفة مترو.



وتتم مراقبتها في منطقة Chukotka النائية، بواسطة فريق دوري، بالإضافة إلى وجود حافلات خاصة منظمة لنقل الأطفال من وإلى المدرسة والحضانة خشية أن تفترسهم الدببة.



كما تم إلغاء الأحداث العامة بسبب "غزو الدببة" وفقًا لفرع جمعية الحياة البرية في روسيا، الذين أكدوا بأن "الهجوم الضخم" للحيوانات أصبح أكثر تكرارا بسبب تغير المناخ.



وصرحت تاتيانا مينينكو رئيس دوريات الدببة في القرية: "كل الدببة تقريبًا ضعيفة، هناك حيوانات بالغة وصغيرة بما في ذلك أشبال من مختلف الأعمار مع أمهاتهم".



يبلغ عدد سكان ريركايبي 500 نسمة، وقد تم رصد 56 دببة في المنطقة، كما تم العثور على جثث حيوانات الفظ (كلب البحر)، وتفيد المنظمة بأن الخطر يكمن في تزايد أعدادها بسرعة.