العشاء الأخير.. هكذا أخبر الملازم السعودي قتلاه بطريقة موتهم قبل الهجوم

كشف مسئول أمريكي تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي شنه الملازم السعودي على القاعدة الأمريكية التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مسؤول أمريكي قوله إن الملازم السعودي، محمد سعيد الشمراني الذي نفذ الهجوم المسلح على قاعدة بنساكولا، شاهد تسجيلات لإطلاق نار جماعي وقت العشاء قبل تنفيذ الهجوم.



وأضاف أن الشمراني شغل تسجيلات إطلاق النار الجماعي وقت العشاء ليشاهدها الآخرون.



وقتل الشمراني 3 أشخاص في إطلاق النار الجماعي وقت العشاء ليشاهدها الآخرون قبل إطلاق النار عليه وقتله.



ورفض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، تسمية الهجوم الذي شنه الشمراني بالإرهابي.



