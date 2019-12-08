ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العشاء الأخير.. هكذا أخبر الملازم السعودي قتلاه بطريقة موتهم قبل الهجوم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:28 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
كشف مسئول أمريكي تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي شنه الملازم السعودي على القاعدة الأمريكية التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مسؤول أمريكي قوله إن الملازم السعودي، محمد سعيد الشمراني الذي نفذ الهجوم المسلح على قاعدة بنساكولا، شاهد تسجيلات لإطلاق نار جماعي وقت العشاء قبل تنفيذ الهجوم.

وأضاف أن الشمراني شغل تسجيلات إطلاق النار الجماعي وقت العشاء ليشاهدها الآخرون.

وقتل الشمراني 3 أشخاص في إطلاق النار الجماعي وقت العشاء ليشاهدها الآخرون قبل إطلاق النار عليه وقتله.

ورفض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، تسمية الهجوم الذي شنه الشمراني بالإرهابي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخلاء قاعدة باتريك الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية بعد تهديد بوجود قنبلة

الكشف عن هوية السعودي منفذ إطلاق النار في قاعدة فلوريدا العسكرية

إطلاق النار في فلوريدا.. الأمير خالد بن سلمان: تدربت في قاعدة أمريكية وتعازيّ لأسر الضحايا

#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا.. هاشتاج يحتاج تويتر بالسعودية

اعتقال 6 سعوديين قرب موقع إطلاق النار في فلوريدا بينهم 3 كانوا يصورون العملية

أول تعليق لعائلة السعودي مطلق النار في القاعدة العسكرية بفلوريدا

ترشيحاتنا

دفن ابنته حية في «عشة الفراخ» .. رغم مرور 3 شهور طفلة فلسطينية تكشف جريمة أبيها

الشفايف الشيطانية .. نوع جديد من التجميل يثير الضجة

إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر

دي عربية واحدة من تلاتة وسعرها ٢.٦ مليون جنيه.. زوجة أحمد الفيشاوي ترد على خبر سيارتها الفارهة

8 ايات قرانية لجلب الرزق .. ترديدها بهذا العدد يفك الكرب ويزيد المال

هل أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم وجدتهم.. الإفتاء تجيب |فيديو

AdvertisementS

يا فرحة ما تمت.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس.. تفاصيل

اخبار النادي الأهلي | الاستغناء عن صالح جمعة.. وتغريم فتحي وربيعة.. والنجم الساحلي يتصدر مجموعة الأحمر

إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر

دعاء صباح مستجاب| أذكار وأدعية رددها يوميا تكفي همك وتفرج كربك وتوسع رزقك

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

كلوب يعلق على عودة محمد صلاح للتسجيل أمام بورنموث

هتخس وانت نايم .. المشروب الأخضر أسرع طريقة لحرق الدهون

السلايف حبايب.. هنا الزاهد بالجلد القصير مع زوجة كريم فهمي

دفن ابنته حية في «عشة الفراخ» .. رغم مرور 3 شهور طفلة فلسطينية تكشف جريمة أبيها

حققنا الهدف.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على أول أغسطس

كنت ارتدي البكيني والشورت.. رانيا يوسف: تربيتي كانت منفتحة

أخبار الرياضة.. حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس تعبده .. طفل هندي 6 سنوات مولود بـ ذيل في ظهره

السلايف حبايب.. هنا الزاهد بالجلد القصير مع زوجة كريم فهمي

القلب والعظام والدايت .. 7 فوائد صحية لأكل الكرنب النيء