ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الناس تعبده .. طفل هندي 6 سنوات مولود بـ ذيل في ظهره

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:09 ص
ذيل طفل
ذيل طفل
Advertisements
عزة عاطف
كعادة الهنود في تقديس الأشياء الغريبة، لم يتركوا هذا الصبي الذي ولد بشئ يشبه الذيل على ظهره، بل وقاموا بعبادته على إنه "الإله القرد".

يعتقد جيران وأهل بلدة الطفل الهندي «شيفام كومار» 6 سنوات أنه إله بسبب نمو غير طبيعي لبصيلات شعر على ظهره تشبه الذيل، وقد قاموا بتقديسه وعبادته.

بالإضافة إلى إصرارهم على استحمامه بالشيكولاتة والوجبات الخفيفة، لكن والدي الطفل أجبروا على إخفائه بسبب لفته للانتباه وفقًا لصحيفة ميرور.

وتوافد لرؤيته الكثيرون بعد انتشار القصة أسرع من البرق في مدينة دلهي بالهند، بل وجاء بعضهم حاملين الزهور، وفي اعتقادهم أنه نسخة من «هانومان» إله قرد قوي عند الهندوس.

وتسبب هذا النمو للشعر في أسفل الظهر، في صدمة للاطباء وأسرة شيفام، بمن فيهم والدته رينا 30 عامًا، لكنهم رفضوا حلق الشعر لأنهم يعتقدون بأنه "سيجلب فألًا سيئًا للعائلة".

تقول والدته: "في البداية تسبب ذلك في مشكلة بالنسبة لنا حيث كان الناس يزورون منزلنا كل يوم مما يعيق حياتنا اليومية".

وأضافت: "طالب خبيرنا الروحاني الناس بالتوقف عن هذا الجنون والسماح للأسرة بالعيش حياة طبيعية، لذلك اتبع الجميع تعليماته وتراجع الناس عن الاقتراب منا.. رغم أن الأمر لم يتوقف نهائيًا".

لكن الأم مصرة على عدم وجود أي شئ يستدعي الذهاب للأطباء لفحص الأمر قائلة إن ابنها على خير ما يرام، مضيفة: "ربما كانت هذه هدية من الله ولا نريد العبث بأي من خططه".

تقول جدته إنه يتصرف مثل القرد بل ويضحك مثله، وهو ما جعلهم يعتقدون فيما يظنه الناس عنه كتجسيد لـ هانومان، وربما قد ينمو الشعر ليصبح ذيلًا طويلًا في المستقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعيب عبد الفتاح يكتب: النبي .. سر كمال الإنسانية

ماذا يتناول الأشخاص بعد ممارسة الرياضة؟

مي عمر تتخلى عن جزء من فستانها بالقاهرة السينمائي .. تفاصيل

كلب مولود بذيل في وجهه يثيل الجدل.. صور

أمر بمضاعفة أعدادها.. هل استغل تشرشل القرود في الحرب العالمية الثانية؟

لا تتوقف عن تناولها بعد اليوم.. شوك ورأس السمك وبيض الخروف بديلاً للفياجرا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار

دي عربية واحدة من تلاتة وسعرها ٢.٦ مليون جنيه.. زوجة أحمد الفيشاوي ترد على خبر سيارتها الفارهة

دعاء صباح مستجاب| أذكار وأدعية رددها يوميا تكفي همك وتفرج كربك وتوسع رزقك

الزمالك يترقب .. صالح جمعة خارج النادي الأهلي

أمين رابطة مصنعى السيارات يكشف عن موعد انخفاض أسعار الزيرو

محمد صلاح: تعاملت مع الترسانة مثلما تعامل كارتيرون مع الزمالك

AdvertisementS

يا فرحة ما تمت.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس.. تفاصيل

اخبار النادي الأهلي | الاستغناء عن صالح جمعة.. وتغريم فتحي وربيعة.. والنجم الساحلي يتصدر مجموعة الأحمر

إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر

دعاء صباح مستجاب| أذكار وأدعية رددها يوميا تكفي همك وتفرج كربك وتوسع رزقك

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

كلوب يعلق على عودة محمد صلاح للتسجيل أمام بورنموث

هتخس وانت نايم .. المشروب الأخضر أسرع طريقة لحرق الدهون

السلايف حبايب.. هنا الزاهد بالجلد القصير مع زوجة كريم فهمي

دفن ابنته حية في «عشة الفراخ» .. رغم مرور 3 شهور طفلة فلسطينية تكشف جريمة أبيها

حققنا الهدف.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على أول أغسطس

كنت ارتدي البكيني والشورت.. رانيا يوسف: تربيتي كانت منفتحة

أخبار الرياضة.. حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس تعبده .. طفل هندي 6 سنوات مولود بـ ذيل في ظهره

السلايف حبايب.. هنا الزاهد بالجلد القصير مع زوجة كريم فهمي

القلب والعظام والدايت .. 7 فوائد صحية لأكل الكرنب النيء