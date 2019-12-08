تريند الفن | تطورات الحالة الصحية لنجم نصيبي وقسمتك بعد إصابته بـ السرطان.. فيديو جرىء جديد لـ زوجة أحمد الفيشاوي

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:





نشر الفنان عمرو محمود ياسين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه اجراء أحد أبطال مسلسل نصيبى وقسمتك" الى عملية جراحية بعد إصابته بمرض السرطان.





تواصل ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، اثارة الجدل حولها وذلك بعد نشرها مقطع فيديو جديدا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث تظهر فيه انوثتها وجمالها بملابس جريئة.





يحتفل اليوم الفنان محمود قابيل بعيد ميلاده، لـ 73 حيث انه من مواليد 8 ديسمبر 1946، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:









علقت الفنانة رانيا يوسف، على انتقاد عدد جمهورها على ملابسها الجريئة فى بعض المهرجانات، مؤكدة إنها تربت بشكل منفتح من صغرها.









نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة صابرين، بعد خلعها للحجاب.









كشفت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، في رد لها على خبر سيارتها الفارهة، أن السيارة التي استعرضت بها ليلة أمس الجمعة، ليست من طراز "مرسيدس CLA"، وأنها فئة (مرسيدس - E CALSS COUPE)، و سعرها الحقيقي 2 مليون و600 ألف جنيه، وليس مليون جنيه.



