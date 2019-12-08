شاهد.. وصول وزيرة الصحة للأقصر لمتابعة منظومة التأمين الجديدة

وصلت وزيرة الصحة والسكان منذ قليل إلى مطار الأقصر الدولى، وكان فى استقبالها، المستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، وذلك فى إطار جولتها التفقدية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.





ومن المقرر ان تقوم الوزيرة بتفقد التجهيزات بمستشفى إسنا، ثم يتبعها عدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة، لمتابعة عملية تسجيل الأسر وفتح الملفات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.



