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محافظات

شاهد.. وصول وزيرة الصحة للأقصر لمتابعة منظومة التأمين الجديدة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
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شمس يونس
وصلت وزيرة الصحة والسكان منذ قليل إلى مطار الأقصر الدولى، وكان فى استقبالها، المستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، وذلك فى إطار جولتها التفقدية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

ومن المقرر ان تقوم الوزيرة بتفقد التجهيزات بمستشفى إسنا، ثم يتبعها عدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة، لمتابعة عملية تسجيل الأسر وفتح الملفات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.
شاهد.. وصول وزيرة الصحة للأقصر لمتابعة منظومة التأمين الجديدة
شاهد.. وصول وزيرة الصحة للأقصر لمتابعة منظومة التأمين الجديدة
شاهد.. وصول وزيرة الصحة للأقصر لمتابعة منظومة التأمين الجديدة
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