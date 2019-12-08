شاهد.. تعليق قرقاش على إدانة السعودية لحادث ولاية فلوريدا

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، أن الإدانة السعودية الفورية على الجريمة الإرهابية في “ينساكولا”، خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة.



وكتب قرقاش عبر حسابه في موقع تويتر: “الإدانة السعودية الفورية، وعلى كافة المستويات، لجريمة إرهابية فردية، خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها”.



وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في ذات التغريدة: “أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولًا وفعلًا”.



وكان العاهل السعودى قد قدم تعازيه وخالص مواساته للرئيس الأمريكى ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.



كما أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال بالرئيس الأمريكي على وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.