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حوادث

ضبط 8220 قطعة حلوى أطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع فى طنطا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
قطعة حلوي اطفال غير
قطعة حلوي اطفال غير صالحة للاستهلاك
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احمد علي
تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من شن حملة تموينية موسعة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد ضبط 8220 قطعة حلوى أطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع حلويات بطريق طنطا كفر الشيخ دائرة مركز طنطا ملك المدعو "ع ا ا" 42 سنة مقيم دائرة قسم ثان طنطا.

كما تم التحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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