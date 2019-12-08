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فن

في ذكراه.. غسان مطر: حافظ الأسد قتل أمي وزوجتي وابني

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:08 م
غسان مطر
غسان مطر
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قسم الفن
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الفلسطيني غسان مطر، الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 8 ديسمبر من عام 1938، ورحل عن دنيانا في 27 فبراير من عام 2015.

كان قد قال الفنان غسان مطر إنه فقد أسرته المكونة من أمه وزوجته وابنه في حرب المخيمات في لبنان، وكانوا هم أول الضحايا، رغم أنه كان هو المستهدف في وقت الاجتياح عام 1985.

وأوضح غسان مطر خلال حواره مع الإعلامية مني سلمان في برنامج "مصر في يوم" المذاع على قناة "دريم2 " أن نظام حافظ الأسد هو الذي كان يستهدفه بسبب وجود خلاف حينها بينه وبين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وأضاف غسان مطر أنه كان في ذات التوقيت في مصر يحضر لفيلم "محمد رسول الله" وعلم بخبر اغتيال أسرته وقتها، موضحا أنه استطاع احتواء الموقف وقام بالسفر إلى فرنسا هو وبناته.

يذكر أن الفنان الفلسطيني الأصل غسان مطر توفي في العاصمة المصرية القاهرة عن عمر يناهز 77 عاما وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود.
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