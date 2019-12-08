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رياضة

المقاصة ينتظر كلمة الجناينى لحسم مصير أيمن حفنى

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:14 م
أيمن حفنى لاعب المقاصة
أيمن حفنى لاعب المقاصة
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عمرو الحلوانى

قرر مسئولو نادى مصر المقاصة على تأجيل بيع أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم حتى اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

ويأمل مسئولو مصر المقاصة فى حل ازمة قيد أيمن حفنى مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى خاصة فى ظل تواجد ضغط قوى من عدد من الاندية من أجل تنازل مجلس الجبلاية عن قراره بحصر نظام الاستبدال على 5 لاعبين فقط .

وتلقي مصر المقاصة عددا من العروض من جانب الأندية للحصول على خدمات حفنى نتيجة عدم تمكن المقاصة فى قيده ضمن قائمة الفريق فور ضمه من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 سنوات مقبلة.

وكان المقاصة دخل فى مفاوضات قوية مع اتحاد الكرة من أجل حسم مصير أيمن حفنى وقيده إلا أن الجبلاية رفض مقترح المقاصة وربط موافقته على تغيير نظام الاستبدال بجمع توقيعات كافة الأندية من أجل تغيير اللائحة.

ويتواجد أيمن حفنى خلال الفترة الحالية بشكل جاد فى تدريبات المقاصة أملا فى حل أزمته وقيده وعودته للمشاركة مع الفريق الفيومى بداية من يناير المقبل.
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