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أخبار البلد

الأوقاف: افتتاح 3 دورات تدريبية بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:20 م
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
افتتحت وزارة الأوقاف فعاليات ثلاث دورات تدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب بالسادس من أكتوبر.

حيث افتتحت الدورة التدريبية لتنمية مهارات التواصل الإعلامي لعدد (١٥) من الأئمة المتميزين والتي تعقد بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام ، و حاضر بها اللواء دكتور قدري عبدالمجيد بعنوان : مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومي ، أعقبها ورشة عمل ونماذج تطبيقية للمتدربين .

كما افتتحت الأوقاف دورتين تدريبيتين للحاسب الآلي وذلك في سبيل تحقيق أعلى مستوى للتعامل مع علوم الحاسب والتكنولوجيا الحديثة، بمعمل الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية، الدورة الأولى لعدد (٢٠) متدربا من الأئمة والإداريين من أبناء الوزارة في الفترة الصباحية، والدورة الثانية لعدد (٢٠) متدربا من الأئمة والإداريين من أبناء الوزارة في الفترة المسائية .

وقالت الوزارة ان هذه الدورات تأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين وتنمية مهاراتهم.
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