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محافظات

بالأسماء | إصابة ١١ شخصا بينهم طفل فى انقلاب سيارة ميكروباص بشربين

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:35 م
انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص بشربين
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همت الحسينى
أصيب 11 شخصا بكدمات وكسور متفرقة، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "العياضية _ شربين" أمام عزبة ابو زاهر بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول 11 شخصا بينهم طفل مصابين بكسور وكدمات متفرقة إدعاء حادث طريق.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين انقلاب سيارة ميكروباص كانت تنقل المصابين، واختلت عجلة القيادة من يد السائق، وانقلبت بهم ما تسبب في الحادث.

وبالفحص تبين أن المصابين هم افتراج سليمان حسن، 55 عاما وفرحة السيد، 47 عاما وزينب جمال محمد، 23 عاما ونجوى أحمد خاطر، 49 عاما وحسن الدسوقي غانم، 55 عاما، وراضى الشربيني عبد الخالق، 58 عاما والسيد عبد الرازق صالح، 55 عاما.

كما أصيب أيضا كلا من منال الشربينى حامد، 45 عاما وسهير أحمد ياسين، 57 عاما ونفيسة عوض أبو مسلم، 23 عاما ، ومالك جمال أحمد، عام واحد، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شربين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة التي أمرت برفع آثار الحادث عن الطريق والتحفظ على السيارة تحت تصرفها.
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