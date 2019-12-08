بمشاركة 15 جامعة.. بدء فعاليات معسكر العمل الدولى الثانى عشر لجوالى وجوالات الجامعات العربية ٢٠١٩بجنوب الوادى

افتتح كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والأستاذ الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات معسكر العمل الدولى الثانى عشر لجوالى وجوالات الجامعات العربية ٢٠١٩ المقام بمقر الجامعة خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2019، بحضور الدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة سهير ربيع- نائب رئيس الجامعة لخدمة البيئة والمجتمع و الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة سابقا، وعدد من قيادات الجامعة وممثلى الجامعات المصرية المشاركة بالمعسكر.



أشار كمال شلبى، إلى أن هذا المعسكر يعد رسالة بأن الشباب هم الأمل لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الحبيب وأثنى على مجهودات قيادات جامعة جنوب الوادى وعلى رأسها رئيس الجامعه لما يقدمونه من أنشطة ودعم للطلاب من مختلف الجامعات المصرية من خلال إقامة المعسكرات والملتقيات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية، مؤكدًا بأن الجوالة تغرس فى نفوس الشباب المبادئ والأخلاق الحميدة وكذلك الاعتماد على النفس وخدمة المجتمع والحفاظ على نظافة البيئة مشيرا إلى أن هذا التجمع يرسخ أواصر المحبة والتعارف بين الشباب المشارك.



و أوضح الدكتور يوسف غرباوى، بأن المعسكر يشارك به ١٥ جامعة مصرية بقوة ٢٣٠ جوّال من الشباب والفتيات، و أن الجامعة تحرص على تنظيم هذا المعسكر سنويا بهدف تنمية روح الإخاء وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المختلفة فضلا عن دور المعسكر فى زيادة الرقعة الخضراء بالجامعة من خلال استكمال أعمال التشجير وزراعة الحدائق التي بدأت في المعسكرات الإحدى عشر السابقة والتى شارك بها ٢١٩٦ شاب وفتاه من الجوالة.



وأضاف غرباوى، بأن فعاليات المعسكر الثانى عشر سوف تشمل زراعة مجموعة من الأشجار داخل الجامعة، بالإضافة إلى جلسات تدريبية للجوالين والقادة بهدف تنمية المهارات الكشفية لديهم وكذا لقاءات مع قادة الحركة الكشفية ومسابقات فنية وجولات حرة داخل محافظة قنا وقدم رئيس الجامعة الشكر للجامعات التي حرصت على المشاركة في هذا المعسكر وتقديم صورة مشرفة لجامعاتهم.



و أضاف غرباوي، بأن هذا المعسكر إنما يهدف إلى ترسيخ أواصر الإخاء والصداقة بين شباب الجامعات، مشيرًا إلى أهمية العمل الكشفي الذى يساهم في خدمة المجتمع ويعمل على زيادة المساحات الخضراء وهذا يتزامن مع حصول جامعة جنوب الوادى على ترتيب متقدم في تصنيف" جرين مترك"العالمي والذى يركز على الالتزام البيئي.



وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة ترعى الشباب وتدعمه وتفتح دائمًا حوارات هادفة معه وذلك لخلق جيل واعى بهموم وطنه بعيدًا عن الأفكار المتطرفة والمنحرفة وذلك من خلال الدعم الدائم من قبل إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية المتنوعة على مدار العام الدراسي.



وأشاد الدكتور على الدين عبد البديع القصبي- منسق عام الأنشطة الطلابية، بأهداف هذا الملتقى السنوي والذى يهدف الى تعزيز أواصر الصداقة والمودة ونشر ثقافة التطوع وأيضًا رسالة إلى الجميع بأن مصر بلد الأمن والامان وستبقى هكذا دائمًا.

