سولاف درويش تطالب بالتوعية بمخاطر الإدمان وتؤكد: تتسبب فى تدمير المجتمعات



عقدت جمعية أهل مصر الخير للتنمية المستدامة بالتعاون مع الإتحاد النوعي لنساء مصر، ندوة تثقيفية حول "محاربة انتشار تعاطى المخدرات التى تؤدى الى العنف".



وأكدت النائبة سولاف درويش رئيس مجلس الإدارة ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، عن أهمية التوعية بمخاطر الإدمان، وتأثيره على الصحة العامة، والدور الهدام الذي تسببه هذه العادات في تدمير المجتمعات، وأيضا الأضرار التي يسببها المدمن لنفسه ولأسرته، وسبل العلاج من الإدمان.



وأشارت "درويش" على ضرورة توعية الأسر بعوامل الخطورة على الأطفال، منها غياب التواصل بين أفراد الأسرة، وكيفية حماية أبنائها من الوقوع فى براثن الإدمان، من خلال المتابعة غير المباشرة فى دائرة أصدقائهم، وسلوكياتهم، ومساعدتهم على إكسابهم المهارات الفكرية والرياضية والإبداعية، التى ترفع قدراتهم بالثقة بالنفس، والحديث مع الأبناء بشأن الحقائق، والمخاطر الناتجة عن التدخين وتعاطى المخدرات.



كما استعرضت الدكتورة مها فرحات خبيرة الطب النفسي، الآثار النفسية المدمرة لتعاطى المخدرات والإدمان وآثره على الصحة النفسية للمتعاطى والمجتمع، وكيفية التعرف على المتعاطى والخلل السلوكى والنفسى للمتعاطى، وأثره على المجتمع والأسرة.



وأضاف محمد عبد المقصود مدير الأدارة التعليمية بقليوب، أن هناك اهتماما كبيرا من المدارس بملء أوقات الفراغ الخاصة بالطلاب من خلال تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة الفنية والموسيقية والرياضية وغيرها من الأنشطة.