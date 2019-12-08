ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سولاف درويش تطالب بالتوعية بمخاطر الإدمان وتؤكد: تتسبب فى تدمير المجتمعات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:27 م
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
Advertisements
أسامة علي

عقدت جمعية أهل مصر الخير للتنمية المستدامة بالتعاون مع الإتحاد النوعي لنساء مصر، ندوة تثقيفية حول "محاربة انتشار تعاطى المخدرات التى تؤدى الى العنف".

وأكدت النائبة سولاف درويش رئيس مجلس الإدارة ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، عن أهمية التوعية بمخاطر الإدمان، وتأثيره على الصحة العامة، والدور الهدام الذي تسببه هذه العادات في تدمير المجتمعات، وأيضا الأضرار التي يسببها المدمن لنفسه ولأسرته، وسبل العلاج من الإدمان.

وأشارت "درويش" على ضرورة توعية الأسر بعوامل الخطورة على الأطفال، منها غياب التواصل بين أفراد الأسرة، وكيفية حماية أبنائها من الوقوع فى براثن الإدمان، من خلال المتابعة غير المباشرة فى دائرة أصدقائهم، وسلوكياتهم، ومساعدتهم على إكسابهم المهارات الفكرية والرياضية والإبداعية، التى ترفع قدراتهم بالثقة بالنفس، والحديث مع الأبناء بشأن الحقائق، والمخاطر الناتجة عن التدخين وتعاطى المخدرات.

كما استعرضت الدكتورة مها فرحات خبيرة الطب النفسي، الآثار النفسية المدمرة لتعاطى المخدرات والإدمان وآثره على الصحة النفسية للمتعاطى والمجتمع، وكيفية التعرف على المتعاطى والخلل السلوكى والنفسى للمتعاطى، وأثره على المجتمع والأسرة.

وأضاف محمد عبد المقصود مدير الأدارة التعليمية بقليوب، أن هناك اهتماما كبيرا من المدارس بملء أوقات الفراغ الخاصة بالطلاب من خلال تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة الفنية والموسيقية والرياضية وغيرها من الأنشطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. آراء المواطنين فى قانون فصل متعاطي المخدرات من العمل

أخصائي علم النفس يوضح الفرق بين التعاطي والإدمان.. فيديو

لإطلاق أول دبلوم مهني.. الإمارات تستعين بتجربة صندوق الإدمان المصري

سولاف درويش: السوشيال ميديا سبب لارتفاع المشكلات الأسرية

غادة والي: استثمار طاقات الشباب الإيجابية للتوعية بأضرار المخدرات

ترشيحاتنا

برشلونة أم ريال مدريد | محمد صلاح يحسم وجهته المقبلة

خالد الجندى يكشف عن 3 سمات شائعة الإسلام منها بريء

بفيونكة على الخصر .. دنيا سمير غانم بفستان بسيط

حرب كلامية.. محمد سامي: نسرين أمين بتغير من زوجتي مي عمر.. والأخيرة: معنديش قضايا مريبة

مفاجأة.. كأس الأمم الإفريقية في فرنسا لهذا السبب

الفرح كان هيتحول لكارثة | مقلب في حفل زفاف كاد أن يتسبب في انفصال العروسين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد

نيسان تطرح جي تي آر 50 الإصدار المحدود بسعر 18.9 مليون جنيه