ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القاهرة تنظم الملتقى الثقافي الثاني بكلية الإعلام

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:51 ص
كلية الإعلام
كلية الإعلام
Advertisements
نهلة الشربيني
تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة "ملتقى الثقافات الثاني"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، بمشاركة 16 دولة عربية أفريقية وآسيوية، وبحضور عميدة كلية الإعلام والوكلاء والأساتذة والطلاب.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن الملتقى يُعد فرصة متميزة للطلاب للتعرف على الثقافات الأخرى من مختلف جوانبها، بما يساهم في زيادة وعيهم بقيم التنوع والتعددية وقبول الآخر، مؤكدًا أن نجاح الطلاب في مشوارهم الدراسي أو الوظيفي يستلزم معرفة ثقافات أخرى وطرق جديدة والانفتاح على العالم الخارجي.

وأوضح الدكتور الخشت، أن من أهداف جامعة القاهرة انفتاح طلابها على ثقافات الشعوب الأخرى، مشيرًا إلى أن دور الجامعة ليس تعليميًا فقط بل لابد أن يكون لها دور في توسيع آفاق الطلاب الثقافية وفتح قلوبهم وعقولهم على الثقافات الأخرى للشعوب من حولنا.

وقالت الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، إن الملتقى يتضمن فقرات وعروضًا إبداعية متنوعة تعبر عن الطبيعة المنفردة لكل دولة مثل العروض التراثية، والفقرات الفنية الفلكلورية.

ويشارك في الملتقى عدة دول منها الكويت، والسعودية، والامارات، وليبيا، والأردن، وسوريا، والعراق، وفلسطين، واليمن، والصومال، والسودان، وتشاد، واريتريا، والصين، ورومانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تحتفل باليوم الثقافي الصيني بالحرم الجامعي

زاهي حواس: لدينا أعظم حضارة في الدنيا..والمتحف الكبير أكبر مشروع ثقافي بالقرن 21.. صور

جامعة القاهرة في اسبوع.. اطلاق قافلة طبية لقرية نكلا.. تشارك في فعاليات قمة المعرفة بـ دبي.. وتبني استراتيجية فعالة للتحول الرقمي

الخميس .. هندسة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف والتدريب الـ 24

جامعة القاهرة تبدأ فعاليات حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

افتتاح ملتقى التوظيف والتدريب بهندسة القاهرة

ترشيحاتنا

اعتزال ليونيل ميسي.. رسالة مدرب برشلونة للجماهير

بلوفر أبيض.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها

انفجار بركاني عنيف يلتهم 20 شخصا.. فيديو

بسبب رفض العرسان.. سعودية ترفع قضية على والدها

حيل خارقة تخلصك من تشقق الكعبين في ثواني معدودة

تناولها باستمرار.. 7 أعشاب لخفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مكياج صاخب.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور لها

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور