قطر تشارك في مؤتمر تحضيري للقمة الخليجية بالسعودية

كشفت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن مشاركة الدوحة في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية، الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد.



ووفقا للوكالة القطرية، فإن الوفد: "شارك في اجتماع عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري التحضيرية للقمة الخليجية الـ40، حيث عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض".



وتابعت أن: "الاجتماع الذي شارك فيه عدد من المسئولين بوزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحث عددًا من القضايا المتعلقة بالتحضير لانعقاد الاجتماع الوزاري للقمة الـ40″، إلا أن الوكالة لم تفصح عن اسم المسئول القطري الذي شارك في الاجتماع.



وتشهد العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء المقبل، قمة مجلس التعاون الخليجي الـ40، حيث لم تعلن قطر حتى الأن عن الشخصية التي ستشارك في الاجتماع الوزاري المقرر له، اليوم الإثنين.



وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أرسل برقية إلى أمير قطر تميم بن حمد، لدعوته من أجل المشاركة في القمة الخليجية.