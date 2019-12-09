ضاحي خلفان: في هذه الحالة سنعترف بتخلي قطر عن الإخوان

بو زيد ما غزيت".



وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن أن محادثات جرت مع المملكة العربية السعودية، في إطار حل الأزمة التي اندلعت منذ المقاطعة العربية في 2017.



وقال إن "هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية".



وتابع: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة".



وأوضح أن الحديث لم يعد يدور حول المطالب الـ13 وأن المفاوضات تبتعد عنها.





أكد ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، أن إنقاذ قطر من ورطتها في تنظيم كأس العالم بالدوحة 2022، يأتي عبر العودة إلى مجلس التعاون لغاية التعاون وليس هدم التعاون.وكتب خلفان في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنقاذ قطر من ورطتها بتنظيم كأس العالم في الدوحة، يأتي بعودتها إلى مجلس التعاون لغايات التعاون وليست لغايات هدم التعاون".وأضاف: "إعلان قطر التخلي عن الإخوان يفترض أن يكون إعلانا رسميا .. وإلا كأنك يا أ