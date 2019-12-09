تحرك كبير من الأمن العراقي بعد استهداف معسكر مطار بغداد

Breaking: sirens sound near Baghdad international airport after blasts reported, they could be a result of a rocket attack #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/JC2BL2ONkZ — Steven nabil (@thestevennabil) December 8, 2019

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر قرب مطار بغداد الدولي.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت إلى اصابة ستة مقاتلين".وأضاف "باشرت قواتنا الأمنية بتفتيش المناطق، وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها".وتعمل السلطات العراقية على الكشف عن هوية مطلقي الصواريخ ودوافعهم الخطرة التي تعد جرائم إرهابية.ومع ضربات الصواريخ، دوت صفارات الإنذار بالقرب من مطار بغداد الدولي.وتفيد التقارير الإعلامية بأن المنطقة المحيطة بالمطار تستضيف مقر لمكافحة الإرهاب العراقية وكذلك قوات التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة.لا يزال هدف القصف الصاروخي غير واضح، حيث لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن ذلك.ويأتي الحادث في الوقت الذي تجتاح فيه العراق موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث يتهم المتظاهرون الحكومة بالفساد ويطالبونها بالمغادرة.