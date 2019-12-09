ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحرك كبير من الأمن العراقي بعد استهداف معسكر مطار بغداد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر قرب مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت إلى اصابة ستة مقاتلين".

وأضاف "باشرت قواتنا الأمنية بتفتيش المناطق، وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها".

وتعمل السلطات العراقية على الكشف عن هوية مطلقي الصواريخ ودوافعهم الخطرة التي تعد جرائم إرهابية.

ومع ضربات الصواريخ، دوت صفارات الإنذار بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وتفيد التقارير الإعلامية بأن المنطقة المحيطة بالمطار تستضيف مقر لمكافحة الإرهاب العراقية وكذلك قوات التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة.

لا يزال هدف القصف الصاروخي غير واضح، حيث لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن ذلك.

ويأتي الحادث في الوقت الذي تجتاح فيه العراق موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث يتهم المتظاهرون الحكومة بالفساد ويطالبونها بالمغادرة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق: تفكيك 3 صواريخ كانت موجهة نحو التظاهرات في وسط بغداد

بعد تفكيك صواريخ.. مجهولون يفتحون النار على محتجين وسط بغداد

مقتل 6 متظاهرين عراقيين في إطلاق نار على محتجين وسط بغداد

أنباء عن ارتفاع عدد قتلى إطلاق الرصاص في بغداد إلى 16 شخصا

ترشيحاتنا

البسوا تقيل ..الأرصاد تنصح المواطنين وتؤكد: أمطار وصقيع في هذا التوقيت

بعد إصابة الشيف علاء الشربينى.. 5 أعشاب تعالج انسداد الشرايين

التشخيص غلط.. أحمد فهمي يفاجئ جمهوره بعد إجرائه عمليه في المرئ

تعرف على حقيقة الفيديو المنتشر بشأن عملية تصفية حراس البغدادي

سقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر أمام محطة قطارات رمسيس.. صور

قتلها وحرق الجثة.. شيماء تدفع حياتها ثمنا لشيطان زوجها .. وهذه هي نهايته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة الشيف علاء الشربينى.. 5 أعشاب تعالج انسداد الشرايين

شاهد السيارة الطائرة من هيونداي.. تعرف على موعد طرحها

فستان لامع.. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة