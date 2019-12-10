نقل البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة والاتفاقيات.. اليوم

قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن لجنة النقل من المقرر أن تستكمل اليوم الثلاثاء اجتماعها، الذى بدأته أمس الأول الأحد.



أشار قرقر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة تناقش خلال اجتماعها اليوم عددا من طلبات الإحاطة المتبقية من دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، والتى تقدم بها بعض النواب فى المحافظات.



كما أكد عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن اللجنة تناقش أيضا عددا من الاتفاقيات المحالة إليها من هيئة مكتب المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الماضية اتفاقيتين بشأن استكمال تطوير هيئة السكة الحديد.



وعاد البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال أمس الأول الأحد لعقد الجلسة العامة لمجلس النواب.



وسبق أن ناقش البرلمان خلال جلسته العامة منذ أسبوعين، كثيرا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.