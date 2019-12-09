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أخبار العالم

عريقات: قرارات إدارة ترامب ونتنياهو تهدف إلى تدمير حل الدولتين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "إن اجراءات وقرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدف إلى تدمير مبدأ الدولتين، ومرجعيات عملية السلام، والقانون الدولي والشرعية الدولية، خاصة تلك التي اعتبرت القدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولة شرعنة الاستيطان، وإسقاط ملف اللاجئين من خلال تدمير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"".

وأكد عريقات خلال لقائه وفدا أمريكيا من أصول لاتينية وجوب إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل عل حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها قضيتا اللاجئين والاسرى.
كما تناول عريقات خلال اللقاء مجمل تطورات القضية الفلسطينية، وما آلت اليه عملية السلام نتيجة لممارسات وأفعال وقرارات ترامب ونتنياهو .

وأشار إلى أن السلام سيتحقق عندما تلتزم اسرائيل بأسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكدا وجوب إلزام الحكومة الاسرائيلية بعدم عرقلة اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية.

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