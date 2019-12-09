المفوضة الروسية: أثينا ترفض تسليم المواطن الروسي فينيك لباريس وواشنطن

صرحت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الإثنين، بأن الجانب اليوناني رفض تسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك الذي تم احتجازه هناك بناء على طلب أمريكي في يوليو 2017.





وقالت موسكالكوفا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إنه طبقا لآخر المعلومات، ألغت المحكمة اليونانية قرار ترحيل فينيك إلى الولايات المتحدة وفرنسا ولم يبق سوى روسيا، حتى الآن نحن نقدم المساعدة لـ ألكسندر عبر القنوات الإنسانية".





وأوضحت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان أنها لا تزال على اتصال بمحامي فينيك وكذلك مع المفوض اليوناني لحقوق الإنسان أندرياس بوتاكيس حول مسائل مراقبة ظروف وإجراءات احتجازه.





وأضافت أنه "عندما أوقف فينيك الإضراب عن الطعام، كان لا بد من اتخاذ سلسلة كاملة من الإجراءات الطبية لإخراجه من هذه الحالة، وكان لتواصلنا مع المفوض اليوناني لحقوق الإنسان دور إيجابي".





يذكر أنه تم إلقاء القبض على ألكسندر فينيك، في اليونان يوم 25 يوليو2017، بطلب من السلطات الأمريكية التي تتهمه بالتلاعب بالعملة الافتراضية بهدف تبييض أموال تقدر بـ 4-9 مليارات دولار في بورصة العملات المشفرة الافتراضية وطالبت النيابة العامة الروسية بتسليمها فينينك وتقدمت فرنسا هي الأخرى بطلب لتسليمها ألكسندر فينيك، الذي تتهمه بالابتزاز وغسيل الأموال على الأراضي الفرنسية في الفترة من 1 يناير 2016 حتى 14 يونيو 2018 في إطار مجموعة إجرامية.