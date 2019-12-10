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العين أصابتهم.. لعنة المرض تطارد الإعلاميين في 2019.. سرطان شريف مدكور.. وعملية تحويل مسار لـ فجر السعيد.. وريهام سعيد: الموت لا يستأذن أحدا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:47 ص
صدى البلد
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أماني نوار
  • ريهام سعيد تطلب من جمهورها الدعاء بعد إصابتها بمرض في الوجه
  • نزيف حاد يصيب فجر السعيد وتجري عملية تحويل مسار
  • شريف مدكور يصاب بفيروس في الدم يمنعه من الظهور
كان عام 2019 هو عام المحن لعدد من الإعلاميين تعرضوا خلاله لوعكات صحية كان أخرها الفيروس الذي تعرض له الإعلامي شريف مدكور وفيما نرصد أبرز الإعلاميين الذي تعرضوا لأزمات صحية كبيرة هذا العام

ريهام سعيد
أعلنت الإعلامية ريهام سعيد في يونيو الماضي عن إصابتها بمرض في الوجه وطلبت من الجمهور الدعاء وذلك من خلال حسابها الشخصي على إنستجرام.

وكتبت "ريهام "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا".

فجر السعيد
أصيب الإعلامية فجر السعيد بوعكة صحية دخلت بسببها المستشفى واضطرت لإجراء عملية جراحية بعد إصابتها بنزيف حاد دخلت على إثره العناية المركزة.

وأجرت عملية باي باس "تحويل مسار" وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم، أثرت على الوظائف الحيوية.

وعُرفت الكاتبة فجر السعيد بنشاطها الدائم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت آخر تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ منذُ 4 أيام، تطرقت فيها إلى العلاقة الإيرانية الأمريكية والخلاف بينهما.

سالي عبد السلام
أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام في يونيو الماضي عودة المرض لها مجددا، والتي لم تكشف عن اسمه، والذي يصيب المناعة ويهاجم الشعر ويؤدي لسقوطه.

وأكدت سالي أنها تعرضت للمرض مجددا وللمرة الثالثة على مدار عامين مؤكدة أنها ستبدأ تلقى جرعات العلاج بالكورتيزون وهي عبارة عن أقراص وحقن بالرأس يصل عددها إلى ـ70 مرة في الأسبوع.

وعلقت سالي وقت مرضها أنه ستخضع بالعلاج بالكورتيزون وهو يشبه الزيت ويدخل رأس وينتج عند صداع شديد وله أضرار جانبية

شريف مدكور
من أكثر الإعلاميين الذين تعرضوا لوعكات صحية حيث اكتشف في شهر إبريل 2019 إصابته بمرض سرطان القولون وخضع لرحلة العلاج الكيماوي وعاد من جديد إلى عمله لتقديم برنامجه شارع شريف. 

وخرج شريف مدكور اليوم وأعلن أنه أصيب بفيروس في الدم في الدم أدى لارتفاع درجة حرارته، وهو ليس له علاج، بل يطرده الجسم بنفسه دون مساعدات دوائية.

وأشار إلى أنه لم يتبع توجيهات الطبيب الخاص به، لضمان سلامته ولم يقدر ضعف مناعته إذ كان يواصل عمله بشكل طبيعي ويتعامل مع الناس عن قرب ولا يمتنع عن السلام على كل الناس، ما أثر سلبًا على صحته حيث لم يستطيع جسمه مقاومة الفيرس.
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