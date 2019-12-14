فيديو جراف | مشاكل صحية يسببها الموز لم تتوقعها

يعد الموز أحد أكثر الفواكه المستهلكة على مستوى العالم، كما أنه مليء بالمغذيات الأساسية التي تساعد على تجنب العديد من المشكلات الفسيولوجية والنفسية، لكن هل فكرت يومًا في الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تحدث عند الإفراط في تناول الموز؟.



رغم كل فوائده الصحية، إلا أن الإفراط في تناول الموز يعتبر أمرا في غاية الخطورة، ويتسبب في العديد من المشاكل الصحية.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على هذه الأضرار:



