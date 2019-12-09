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أخبار العالم

قرقاش: اجتماع مجلس التعاون تعبير عن تلاقي إرادة القادة مع آمال شعوب

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:00 م
صدى البلد
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سعيد العربي
ترأس الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الدكتور قرقاش في كلمة خلال الاجتماع أن مجلس التعاون هو "تعبيرٌ عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس بهدف إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن المنطقة واستقرارها".

وركز على ضرورة أن تساهم هذه المنظومة "في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلداننا والسعادة لشعوبنا، وإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من ديننا الحنيف والمواثيق الدولية والنظام الأساسي لمجلس التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يدعم المصلحة المشتركة".

وفي سياق ذي صلة، أوضح أن جدول الأعمال الذي سينظر فيه أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الأربعين، "حافل بما يعزز مسيرة المجلس التنموية في كافة المجالات".

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