البرلمان: نبحث بث الجلسات على الهواء مباشرة قريبا.. فيديو

قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت العديد من الموضوعات الهامة، لافتًا إلى أنه كان هناك عدد من الباحثين من أحد المراكز البحثية قد فوجئوا وسعدوا بمستوى المناقشات داخل لجنة الشؤون الاقتصادية خاصة مناقشة مشروع قانون إيداع الأوراق المالية وتداولها.



وأضاف " حسب الله " خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم مناقشة العشرات من الموضوعات الهامة خلال الجلسة العامة، والتى تم الوصول لها بعد تقديم الآلاف من طلبات الإحاطة، موضحًا أن نقل الأخبار من داخل المجلس إلى خارجه تكون حسب وجهة نظر من ينقل، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يوجد لديه مركز صحفي تبث جلسات المجلس من خلاله إلى كل الصحفيين ومحررين البرلمان لنقل الصورة كاملة للمواطنين.



وأشار "حسب الله" إلى أن إذاعة جلسات مجلس النواب إلى المواطنين علي الهواء هو محل بحث الآن كما أن رئيس المجلس علي عبد العال أشار إلى أن البث سيحدث خلال فترة قريبة جدا.



وأوضح " حسب الله " أن طبيعة الفترة التي مر بها مجلس الشعب وحداثة عدد من نواب المجلس هذا كان يجعلنا نراجع بث الحلقات علي الهواء حتي يكون هناك مزيد من التدقيق والتركيز في مشروعات القوانين.



وتابع " حسب الله " أن مجلس الشعب يؤدى دوره علي أكمل وجه كما أن ركائز المجلس 25 لجنة علي مستوى عال جدا من المهنية.

