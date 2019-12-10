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تعليم

جامعة حلوان تنظم ثاني فاعليات المؤتمر الدولي للدراسات الأفريقية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم اليوم مركز الدراسات والتعاون البحثي الإفريقي بجامعة حلوان ثانى فعاليات المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية: (التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها) في الفترة من بكلية السياحة والفنادق.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث.


ويتناول المؤتمر كيفية تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة في كل المجالات المعرفية والتطبيقية من خلال تقديم أبحاث علمية متخصصة تمثل ركيزة لصانعى القرار للانطلاق نحو آفاق مستقبلية واعدة.

و يناقش المؤتمر عدة محاور مهمة للنهوض بالقارة السمراء تتمثل في التكنولوجيا الحيوية والتنمية المستدامة والصحة والتعليم والطاقة الجديدة والمتجددة والفنون والآداب والتراث.


الجدير بالذكر انه تم افتتاح المؤتمر صباح أمس الاثنين بمقر كلية السياحة والفنادق بالمنيل بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
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