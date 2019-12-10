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تعليم

د.مصطفى السيد يلقي محاضرة في علوم عين شمس.. اليوم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:24 ص
مصطفى السيد
مصطفى السيد
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قسم التعليم
تنظم اليوم كلية العلوم جامعة عين شمس محاضرة للعالم الكبير الدكتور مصطفى السيد، وذلك فى إطار الموسم الثقافى للكلية والذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

ومن المقرر أن يتم تنظيم هذه المحاضرة بقاعة السيمنار بالكلية فى تمام الثانية عشرة ظهرًا، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة و ا.د. محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم، ويتولى تنسيق هذه المحاضرة ا.د. محمد حسن طلعت الأستاذ بقسم الفيزياء.

جدير بالذكر أن العالم مصطفى السيد هو عالم كيمياء مصري ، ويعتبر أول مصري وعربي يحصل على قلادة العلوم الوطنية الأمريكية التي تعتبر أعلى وسام أمريكي في العلوم لإنجازاته في مجال النانو تكنولوجي ، وتطبيقه لهذه التكنولوجيا باستخدام مركبات الذهب الدقيقة في علاج مرض السرطان.

وهو واحد من أفضل عشرة علماء في الكيمياء في العالم، وهو أستاذ الكيمياء بجامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا. وصُنف في 2011 في المرتبة 17 ضمن تصنيف تومسون رويترز لـ"أفضل علماء الكيمياء في العقد الماضي". وهو معروف في علم المطيافية بـ"قاعدة السيد".
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