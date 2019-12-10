ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
اختتم المؤتمر الدولى الأول للعلوم الهندسية والتكنولوجية بالأقصر، أعماله، والذي انعقد برعاية مؤسسة مصر المستقبل التراث والتنمية والابتكار.

المؤتمر شهد حضور ومشاركة الدكتور محمد النشار وزير التعليم السابق ومحافظ الأقصر،وأ.د.جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق وعدد من العلماء والباحثين من مختلف الدول ومختلف المجالات الهندسية.

وكشف د.نوبى غزالى عن أن المؤتمر ناقش الجديد فى مجال الطاقة الشمسية وكيفية استخدامها وخاصة فى القطاعات الطبية والصناعية والزراعية والإنشاءات.

وأشار دكتور احمد محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة مصر المستقبل إلى أهمية هذا المؤتمر، ودوره فى تنشيط سياحة المؤتمرات بالأقصر لما لها من مقومات الجذب السياحى .

ولفت إلى أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها تجاه البحث العلمى والعلماء،للاستفادة من الأبحاث التطبيقية فى جميع القطاعات الذى من شأنه دفع عجلة الصناعة فى مصر.
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

بالأسود الأنيق مي عمر في جلسة تصوير

إنجي المقدم: أبويا وأمي كانا متناقضين.. ومراهقتي كانت صعبة| فيديو

كواليس خناقة رامي ربيعة وأحمد فتحي عقب مباراة الهلال السوداني.. فيديو

التراجع عن إلغائها.. موعد إطلاق قناة الزمالك

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها

الخطيب يتوجه إلى فرنسا.. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها

بـ جيب قصير.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام