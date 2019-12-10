خبراء: سياحة المؤتمرات في الأقصر تجذب عددا كبير من الزائرين.. صور

اختتم المؤتمر الدولى الأول للعلوم الهندسية والتكنولوجية بالأقصر، أعماله، والذي انعقد برعاية مؤسسة مصر المستقبل التراث والتنمية والابتكار.



المؤتمر شهد حضور ومشاركة الدكتور محمد النشار وزير التعليم السابق ومحافظ الأقصر،وأ.د.جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق وعدد من العلماء والباحثين من مختلف الدول ومختلف المجالات الهندسية.



وكشف د.نوبى غزالى عن أن المؤتمر ناقش الجديد فى مجال الطاقة الشمسية وكيفية استخدامها وخاصة فى القطاعات الطبية والصناعية والزراعية والإنشاءات.



وأشار دكتور احمد محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة مصر المستقبل إلى أهمية هذا المؤتمر، ودوره فى تنشيط سياحة المؤتمرات بالأقصر لما لها من مقومات الجذب السياحى .



ولفت إلى أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها تجاه البحث العلمى والعلماء،للاستفادة من الأبحاث التطبيقية فى جميع القطاعات الذى من شأنه دفع عجلة الصناعة فى مصر.