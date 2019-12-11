5 سنوات من المعاناة .. مأساة أهالي مطروح في تلقي العلاج بسبب تطوير المستشفيات.. ونواب المحافظة: هناك تجاهل شديد من وزارة الصحة تجاه المرضى.. والمحافظ الجديد يأمر بسرعة إنهاء الأزمة

5 سنوات تحكي معاناة أهالي مدن مطروح الغربية في تلقي العلاج لأعمال تطوير بمستشفيات براني والسلوم

المواطنين يلجأون للسفر لمدينة النجيلة ومرسي مطروح لتلقي العلاج

بيان عاجل من نائب برلمان مطروح لتوقف العمل بالمستشفتين لمدة 5 سنوات

سكرتير عام مطروح يتابع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمرسي مطروح





صدق أو لا تصدق، 5 سنوات كاملة إجمالي الفترة التي يتم فيها أعمال التطوير لمستشفيات مدن براني والسلوم علي الحدود المصرية الغربية، وسط تجاهل كامل من وزارة الصحة لحقوق مواطني مدن السلوم وبراني، ومازال العمل جاريا لتطوير مستسفيات هذه المدن وحتي الآن لم تتم أعمال التطوير مما دعي موطني هذه المدن الي اللجوء لمستشفى النجيلة ومرسي مطروح.





هذا الملف يحتاج لتدخل عاجل من محافظ مطروح الجديد اللواء خالد شعيبع والعمل على سرعة التنسيق بين وزارة الصحة لتطوير قطاع الصحة وإنهاء العمل بالمستشفيين.





يقول النائب سليمان فضل عضو مجلس النواب بمطروح ،إن هناك تقاعس من وزارة الصحة في توفير خدمات صحية للمواطنين، لافتا الى انه تقدم ببيان عاجل داخل البرلمان ووجه انتقادات شديدة لوزيرة الصحة بسبب أوضاع المستشفيات والإدارة الخاصة بمنظومة الصحة بمطروح.





وأضاف النواب سليمان فضل ومهدي العمدة وصلاح عياد، أنهم توجهوا لديوان وزارة الصحة وبصحبتهم الدكتور محمد رضوان مسئول الاتصال السياسي بوزارة الصحة، من أجل العمل على انهاء الأعمال بمستشفى براني ومستشفى السلوم المتوقفان عن تقديم الخدمات منذ أكثر من ٥ سنوات وكذلك مشكلة خلو منصب وكيل وزارة الصحة بمطروح.





وأشاروا إلى أنه تم لقاء الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، وتناول اللقاء عرض مشكلة مستشفى السلوم وعدم افتتاحها حتى الآن، فأكد لنا أن التوقف كان بسبب كابل الكهرباء الرئيسي وتم انهاء المشكلة وجاري البدء في فرش المستشفى وتجهيزها للعمل والانتهاء منها في شهر يناير المقبل.





وأوضحوا انه تم الاتفاق بارسال لجنة من الوزارة لمراجعة والوقوف على الاعمال بمستشفى براني والتي وصلت نسبتها ٨٠ ٪ مع حصر كل الاعمال المنفذة والمتوقفة، مكما تم الاتفاق علي قيام الشركة المنفذة بوضع جدول زمني لتنفيذ باقي الأعمال.





وقال فضل، إنه تم مناقشة مسئولي وزارة الصحة حول مشكلة خلو منصب وكيل وزارة الصحة بمطروح، فأكدوا أن قرار ترشح أحد الشخصيات للمنصب متوقف على وصول تقارير وموافقة الجهات المعنية.





وطالب عبد الباسط منيسي من أهالي مطروح، بسرعة الانتهاء من مستشفيات السلوم وبراني نظرا لمعاناة المواطنين في تلقي العلاج بالسفر لمستشفى النجيلة لتلقي العلاج، لافتا إلى أن أهالي النجيلة قاموا بالجهود الذاتية بتوفير موقع أمام المستشفى كاستراحة مجانية لأهالي الحالات المرضية خاصة أن مدينة النجيلة تخلو من الفنادق.





وشدد علي ضرورة توفير الأجهزة والكوادر الطبية اللازمة للمستشفتين مثل مستشفي النجيلة التي تعد حاليا من أفضل مستشفيات المحافظة.كمستشفى للإحالة وتستقبل كافة الحالات سواء من مدن غرب مطروح أو من ليبيا .





من ناحية أخرى قام المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، بزيارة تفقدية لمستشفى مطروح العام للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





وقام ابو غنيمة بزيارة المواطن السيد يوسف أبو زعيق من أهالى سيوة، للإطمئنان على صحته بعد تعرضه لحادث دراجة بخارية أدى الى كسور تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية و تم تحويله من مستشفى سيوه الى مستشفى مطروح العام ، وذلك بعدما نشر من استغاثات على مواقع التواصل الاجتماعى بحالة المريض.





وأكد سكرتير عام المحافظة ، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بالاطمئنان على المريض ومتابعة مدى تقديم كافة الرعاية الطبية ، حيث تم التأكد من أن المصاب يلقى الرعاية اللازمة مع التوجيه لمدير مستشفى مطروح العام بمزيد من العناية وسرعة إجراء العملية الجراحية اللازمة للمريض وتركيب مسمار بعد تنظيف الجروح.



