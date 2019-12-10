أخبار الرياضة ليلا.. موعد انسحاب الأهلي من اتفاقيته مع ملعب السلام .. حلم ميتشو مع لاعبي الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
ستاد الأهلي .. موعد انسحاب النادي من اتفاقية حق الانتفاع بـ ملعب السلام
كشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، عن موعد إطلاق استاد الأهلي على ملعب السلام ، وهو عقب توقيع العقود مع شركة استادات.
6 قرارات مهمة لمجلس الأحمر بشأن مشروع "استاد الأهلي" الجديد
عقد، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا بفرع النادي بالشيخ زايد؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة الحالية.
الخطيب يتوجه إلى فرنسا.. اعرف التفاصيل
يتوجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء إلى فرنسا لاستكمال رحلته العلاجية لمدة أسبوعين.
سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيل صالح جمعة ويشيد بـ ناشئ الأهلي.. فيديو
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق في الفترة المقبلة.
بعد إقالته من تدريب الفريق.. ميتشو يكشف عن حلمه الذى لم يتحقق مع لاعبي الزمالك
عبر الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك المصري عن اعتزازه وتقديره لجماهير القلعة البيضاء ورئيس النادي مرتضى منصور والمشرف على الكرة أمير مرتضى وكل من عمل معهم في تجربته.
فرج عامر يكشف قيمة انتقال طارق حامد للزمالك ويؤكد: من الوارد ضم أحمد علي.. فيديو
أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الزمالك ضم طارق حامد لاعب الفريق الأبيض الحالي بصفقة بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه، نافيًا أن تكون بـ 750 ألف جنيه.
أمتلك عروضا مصرية.. أحمد حسن: سعيد بترشيحي لتدريب الهلال السوداني
كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، عن ترحيبه بتولي قيادة نادي الهلال السوداني خلال الفترة المقبلة بعدما قرر مجلس إدارة النادي السوداني إقالة المدير الفني صلاح أحمد بعد الهزيمة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
ستاد الأهلي .. موعد انسحاب النادي من اتفاقية حق الانتفاع بـ ملعب السلام
كشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، عن موعد إطلاق استاد الأهلي على ملعب السلام ، وهو عقب توقيع العقود مع شركة استادات.
6 قرارات مهمة لمجلس الأحمر بشأن مشروع "استاد الأهلي" الجديد
عقد، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا بفرع النادي بالشيخ زايد؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة الحالية.
الخطيب يتوجه إلى فرنسا.. اعرف التفاصيل
يتوجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء إلى فرنسا لاستكمال رحلته العلاجية لمدة أسبوعين.
سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيل صالح جمعة ويشيد بـ ناشئ الأهلي.. فيديو
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق في الفترة المقبلة.
بعد إقالته من تدريب الفريق.. ميتشو يكشف عن حلمه الذى لم يتحقق مع لاعبي الزمالك
عبر الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك المصري عن اعتزازه وتقديره لجماهير القلعة البيضاء ورئيس النادي مرتضى منصور والمشرف على الكرة أمير مرتضى وكل من عمل معهم في تجربته.
فرج عامر يكشف قيمة انتقال طارق حامد للزمالك ويؤكد: من الوارد ضم أحمد علي.. فيديو
أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الزمالك ضم طارق حامد لاعب الفريق الأبيض الحالي بصفقة بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه، نافيًا أن تكون بـ 750 ألف جنيه.
أمتلك عروضا مصرية.. أحمد حسن: سعيد بترشيحي لتدريب الهلال السوداني
كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، عن ترحيبه بتولي قيادة نادي الهلال السوداني خلال الفترة المقبلة بعدما قرر مجلس إدارة النادي السوداني إقالة المدير الفني صلاح أحمد بعد الهزيمة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.