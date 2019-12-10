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محافظات

سقوط أمطار خفيفة على مدن القليوبية.. وغرفة عمليات لتلقي البلاغات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:26 ص
سقوط أمطار خفيفة
سقوط أمطار خفيفة على مدن القليوبية
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إبراهيم الهوارى
شهدت عدد من قرى ومدن محافظة القليوبية سقوط أمطار خفيفة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، دون أى تأثير على حياة المواطنين فى الذهاب إلى أعمالهم أو ذهاب التلاميذ إلى مدارسهم.

ولم تتلق غرفة العمليات بالمحافظة أي بلاغات أو حوادث أو تعطل للحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية لأى أسباب متعلقة بالطقس.

من جانبه، وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بإعلان الطوارئ بالمحافظة تحسبا للطقس والأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة مراجعة أنظمة صرف تجمع مياه الأمطار بالطرق والأنفاق والشوارع والميادين لمنع تجمعات المياه خلال الأمطار، خاصة بالمناطق الساخنة بنطاق المحافظة وحل جميع مشاكل كفاءة بالوعات صرف الأمطار.

وأكد محافظ القليوبية أهمية الجاهزية في التعامل مع أزمة الأمطار طوال فصل الشتاء، حيث كلف المحافظ المسئولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة جميع أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق، خاصة في موجات الطقس.

وطالب إدارة مرور القليوبية العمل بإعداد وتوفير الخطط البدائل المرورية للطرق والمسارات على مستوى المحافظة حتى لا تصاب الطرق بالشلل خلال موجات الأمطار، خاصة أن المحافظة تتوسط الطرق الزراعي والإقليمي والحر وجميعها طرق هامة وحيوية ويتطلب العمل معها بخطط عالية المستوى حتى لا تحدث أزمات.
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