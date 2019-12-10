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أخبار العالم

بسبب التهديدات المستمرة.. إيران تتوعد إسرائيل برد حازم وقوي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
إيران تتوعد إسرائيل
إيران تتوعد إسرائيل برد حازم وقوي
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سمر صالح
أصدر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بيانا مقتضبا، قال فيه إن بلاده سترد بـ"حزم وقوة" على أي هجوم إسرائيلي "محتمل".

وانتشر البيان على قنانة موسوي على تطبيق "تلجرام" للتراسل، تعليقا على تصاعد التهديدات الإسرائيلية على إيران، والتي صدرت خصوصا عن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، مؤخرا، رغم "نفيها" من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي.

واعتبر موسوي في بيانه، أن "تهديدات الكيان الصهيوني المحتل دليل على الضعف والعجز، وتهدف إلى التستر على الأزمات والمشاكل الداخلية التي يعاني منها قادة الاحتلال".

وأضاف موسوي أن "طبيعة الكيان الصهيوني وماهيّته خلال سبعين عامًا من الاحتلال انبنت على التهديد والاعتداء".

وشدد على أن بلاده "لن تتأخر للحظة في الدفاع عن وجودها وأمنها"، مهددًا بأنها "ستردّ بقوة صارمة تبعث على الندم على أي اعتداء أو تصرف أحمق".

وكان بينيت قد هدد بتحويل سوريا إلى "فيتنام الثانية" بالنسبة للقوات الإيرانية، في حال أبقت على تواجدها هناك، حيث قال مهددا إيران إن "هذا ليس سرا أنه توجد إيران التي تحاول ترسيخ حلقة نيران حول بلادنا، وقد رسختها في لبنان وتحاول ترسيخها في سوريا وغزة وأماكن أخرى وعلينا أن ننتقل من الكبح إلى الهجوم وإذا كنا حازمين سنتمكن من إخراج قوات العدوان الإيرانية من سوريا لا شيء يبحثون عنه عند حدود دولة إسرائيل ونحن نقول لإيران: سوريا ستتحول إلى فيتنام بالنسبة لكم وإذا لم تخرجوا، ستنزفون دما لأننا سنعمل دون هوادة حتى تسحبوا قوات العدوان من سوريا".
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