قائد عسكري رفيع لـ أبناء العراق: سنحميكم حتى تحقيق النصر

قال رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي لـ المحتجين ، إن القوات الأمنية متواجدة لحماية المتظاهرين حتى تحقيق مطالبكم المشروعة".



وأضاف "الغانمي"، أن التظاهرات التي خرج بها أبناء الشعب في معظم المحافظات أعادت صورة تحقيق النصر الكبير على "داعش".



ويتزامن تصريح الغانمي، مع قيام محتجين بقطع الطريق المؤدي إلى حقل الرميلة النفطي في البصرة.



وزادت حدة الاحتجاجات بعد اغتيال ناشط مدني بارز في جنوب العراق، حيث اغتيل الناشط فاهم الطائي (53 عاما) برصاص مجهولين، في مدينة كربلاء، بينما كان في طريق العودة إلى منزله من التظاهرات المناهضة للحكومة.



ونظم له صباح أمس الإثنين، تشييع مهيب شارك فيه آلاف الاشخاص، في مدينة كربلاء.



وقُتل أكثر من 480 شخصًا وجُرح عشرين ألفًا خلال الاحتجاجات التي تجري في بغداد ومدن جنوبية عدة منذ أكتوبر الماضي.



وتواصلت الاحتجاجات في العاصمة وغالبية مدن جنوب البلاد، للمطالبة بـ"إسقاط النظام" ورفض الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة البلاد.



واطلقت دعوات للتظاهر اليوم الثلاثاء الذي عطل فيه الدوام الرسمي بمناسبة الانتصار على تنظيم "الدولة الاسلامية"، فيما حذرت قيادات الحشد الشعبي من "فوضى عارمة".