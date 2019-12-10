حلا شيحة تنعى المخرج سمير سيف بهذه الكلمات .. شاهد

نشرت الفنانة حلا شيحة ، صورة للمخرج الراحل سمير سيف تودعه فيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وكتبت الفنانة حلا شيحة " افلامه من اكتر الأفلام اللي حبتها وفضلت فكراها زي غريب في بيتي و الهلفوت و النمر و الأنثي و كل افلامه تقريبًا كان مخرج مختلف و متميز سمير سيف" .



تفاعل معاها الجمهور وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :



الله يرحمه 💔



خسارة كبيرة نفسه بالسما 🙏🙏🙏🙏



اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك



اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين



وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.



سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي.