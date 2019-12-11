المحافظون الجدد لـ بني سويف والدقهلية والإسكندرية والإسماعيلية يتحدثون لـ «صدى البلد».. ويؤكدون: جئنا لخدمة المواطن وحل مشاكله.. التواجد وسط المواطنين من أولوياتنا.. وتشجيع الاستثمار أول المهام

محافظ بني سويف لـ"صدى البلد": رقمي الشخصي متاح للتواصل مع أي مواطن

محافظ الدقهلية لــ "صدى البلد": لفيت على مصانع تدوير القمامة والمدافن الصحية من أول يوم

محافظ الإسكندرية لـ "صدى البلد": أتواجد مع المواطنين يوميا وأرحب بالمستثمرين

محافظ الإسماعيلية: سأتواجد مع المواطنين في الشوارع وأماكن عملهم

أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أن جميع الملفات المتعلقة بالمحافظة من خدمات وبناء الإنسان المصرى وملف الصحة والرقمنة مفتوحة وسيتم إلقاء الضوء عليها.





وأوضح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه التقى مع مدير المنطقة الحرة بالمحافظة وعدد من المستثمرين الأفارقة، لطرح الفرص الاستثمارية بالمحافظة وتبادل وجهات النظر .





وعن التواصل مع المواطنين بالمحافظة قال: إنه سيتواصل بشكل مباشر مع المواطنين سواء في أماكن عملهم أو في الشارع، أو الطلاب في المدارس والجامعات ،بالاضافة الى وجود البوابة الإلكترونية للشكاوى السريعة ويتم التواصل الفورى مع المواطنين، كما أنه سيتم تخصيص يوم للقاء المواطنين بالمحافظة.





وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن طبيعة المحافظة بها مناطق استثمارية كثيرة، مؤكدا أن المحافظة ترحب بكل المستثمرين وستذيل أي عوائق أمامهم خاصة في منطقة العامرية وبرج العرب.





وأشار اللواء محمد الشريف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه سيقدم كافة التسهيلات أمام المستثمرين وسيعمل على اتخاذ القرار بالوقت المناسب.





وعن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم قال "أتواجد مع المواطنين يوميا وأجرى جولات ميدانية في المحافظة وتم التواصل وإزالة المخالفات، كما أنه تم تفعيل مكتب خدمة المواطنين وتم عمل منظومة محددة لعرض شكاوى المواطنين على يوميا.





وعن المشروعات المتعثرة بالمحافظة قال: جار الاطلاع على الملف وبحثه لحل المعوقات واستكمال المشروعات.









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وأكد أيمن عبد المنعم، محافظ الدقهلية، أن المحافظة لديها فرص استثمارية واعدة، موضحا أنهم فتحوا قنوات للتواصل مع المستثمرين والوزارات المعنية لتوفير فرص العمل وعمل منطقة صناعية واستثمارية على مساحة 107 فدادين لتكون فتحة خير على المحافظة، خاصة في ظل تدعيم الدولة للصناعة بمليار جنيه طبقا لتصريحات رئيس الجمهورية.





وأوضح أيمن عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم اتخاذ قرارات جادة بالنسبة للمستثمرين، خاصة في تخصيص الأراضى.





وعن ملف القمامة، قال محافظ الدقهلية إنه منذ أول يوم له بعد حلف اليمين توجه للمدافن الصحية بالمحافظة سواء التى أغلقت أو التى لم تغلق ومصانع تدوير القمامة، وسيتم خلال الفترة القادمة التدشين لمصنع لتدوير القمامة.





وأكد الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، أن المحافظة لديها فرص واعدة، مشيرا إلى أنه سيجري تسهيل الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص امامهم خاصة في ظل وجود بنية تشريعية مناسبة لدفع الاستثمار.





وأوضح "هاني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "التواصل والالتقاء مع المواطنين يتم بشكل لحظي وليس يومًا واحدًا في الأسبوع، كما أنه يتم التواصل بشكر مباشر من خلال رقمي الشخصي، وكذلك متابعة المشاكل".





وأشار إلى أنه سيبحث ملف المشروعات المتعثرة بالمحافظة وسيتم التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لحل مشاكلها.





وكانت قد نظمت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل للمحافظين الجدد للتعرف على المهام الأساسية للوزارة ومهام عمل المحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام المحافظين ودورهم في تعزيز استراتيجية بناء الانسان المصري من خلال الإهتمام بملفات التعليم والصحة والإصلاح الإداري.





ويأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين، وعلى رأسها خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستغلال المزايا النسبية للمحافظات وتعظيم مواردها الذاتية والمتابعة الميدانية والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف علي مشكلاتهم عن قرب وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لها ومكافحة الفساد.





وجرى استعراض رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والخطط الاستثمارية للمحافظات للعام المالي الحالي وآليات دعم خطط الاستثمار وخريطة المناطق الصناعية ودعم المناطق اللوجيستيه وتطوير المنافذ والأسواق والتوسع فيها لتوفير السلع للمواطنين في القرى والمدن بأقل الأسعار.