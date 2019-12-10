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أخبار العالم

تعليق ترامب على اتهامه باستغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:30 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شريف سيد
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهامه باستغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس، بالمثير للسخرية، وغير الصحيح.

وكتب ترامب في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اتهامات نادلر بأنني ضغطت على أوكرانيا للتدخل في انتخابات 2020 مثير للسخرية، وهو يعلم أن هذا غير صحيح".

وقال كل من رئيس ووزير خارجية أوكرانيا، مرات عديدة ، إنه "لم يكن هناك ضغط". يعرف كل من نادلر والديمقراطيين ، لكنهم يرفضون الاعتراف!".

وأضاف: "قام شيفتي شيف، وهو سياسي فاسد، بتكوين بيان رهيب ومزيف، وقراءته أمام الكونجرس، وقال إن هذه الكلمات جاءت مني".

وأعلنت اللجنة القضائية البرلمانية في مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، تقديم تهمتين لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيا.

وقال جيري نادلر رئيس اللجنة إن هناك مادتين لعزل ترامب، والذي يعتبر رابع رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه الاستجواب في الكونجرس، وثالث رئيس يواجه المحاكمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتابع نادلر إن المادتين هما استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس، موضحا أنه بخصوص التهمة الأولى، فإن الرئيس الأمريكي شن اعتداء يستحق المساءلة حيث حصل على مصالح شخصية غير مناسبة بينما تجاهل واعتدى على المصالح القومية.

وفيما يخص التهمة الثانية، أكد نادلر رئيس اللجنة القضائية إن الرئيس الذي يعلن نفسه أنه فوق المحاسبة، وفوق الشعب الأمريكي، وفوق الكونجرس، يستحق الاستجواب، وهو يعني حماية المؤسسات الديمقراطية من التهديدات، من رئيس يرى نفسه فوق القانون.
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