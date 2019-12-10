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اقتصاد

753 جنيها لـ عيار 24.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:46 م
مايكل عياد
ارتفعت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم، الثلاثاء 10-12-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 659 جنيهًا، مرتفعا بقسمة جنيها واحدا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 659 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 753 جنيهًا، مرتفعا جنيها أيضا.

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، نحو 565 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 440 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب نحو 23,423 جنيها للأوقية، وسجل سعر الجنيه الذهب 5,272 جنيها بارتفاع ثمانية جنيهات عن الصباح.


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وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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