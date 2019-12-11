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اقتصاد

للنشر الساعة 3ص//الفرعونية للبترول تحتفل بتحقيق 20 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
مايكل عياد
احتفلت الشركة الفرعونية للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بتحقيق 20 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات ذات وقت ضائع.

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وخلال الحفل تقدمت إدارة الشركة الفرعونية برئاسة المهندس محمد سمير رئيس الشركة والمهندس أسامة عبد الصبور المدير العام بالشكر والتقدير لكل العاملين الذين ساهموا فى هذا الإنجاز من العاملين بالشركة الفرعونية سواء المعينيين أو ابسكو وشركة بى بى وكذلك العاملين من شركة بتروجيت وصان مصر وغاز مصر وغيرهم.

وأثنى رئيس الشركة على الجهد المبذول والعمل الشاق لتحقيق هذا الهدف، لافتا ان الجميع مطالبون بالاستمرار فى تطبيق معايير وإجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة الخاصة بالشركة الفرعونية للحفاظ على هذا الأداء المتميز وذلك للوصول إلى 25 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات.

وعلى صعيد منفصل، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تود أبراجانو نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة (USTDA) و كارل كريس المدير الإقليمي للوكالة بشرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل مساهمة الوكالة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات القيمة المضافة بقطاع البترول من خلال التمويل ودراسات الجدوى والاستشارات الفنية ونقل تكنولوجيات وخبرات الشركات الأمريكية.
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