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برلمان

رضا حجازي : تعديل لائحة الانضباط لردع الطلاب المشاغبين

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:15 م
طالب مشاغب
طالب مشاغب
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
كشف الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عن أن الوزارة تعكف على تعديل لائحة الانضباط بالمدارس، لتوقيع الجزاءات المناسبة على الطلاب المشاغبين، على خلفية وقائع الاعتداء على المعلمين في بعض المدارس خلال الفترة الماضية.

وقال حجازي، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم: "الأمر وصل داخل بعض المدارس إلى الاعتداء على المعلمين بالضرب".

فيما قال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب،إنه سيجري عقد جلسة خاصة للجنة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوضيح الإنجازات التي جرت خلال السنة الماضية.

وأشار هاشم إلى أن الدستور ينص على أن البرلمان شريك في وضع السياسة العامة الاستراتيجية للتعليم.
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