أحمد موسى: برنامجي يعرض المشكلات من أجل المواطن المصري

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أسعد إنسان فى الدنيا، وذلك بعد عرضه الصورة الحقيقية لما يحدث فى حي المرج وحلوان، واستجابة الحكومة ممثلة فى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، أن كل رؤساء الوحدات المحلية موجودون فى الشوارع منذ الصباح الباكر.



وأوضح أن الطريق الذى كان يذهب منه لجريدة الأهرام كان به بعض الأشياء، واليوم تم ازالة تلك الأشياء المخالفة.



وأشار إلى أن تحرك رؤساء الأحياء من أجل حل أزمات ومشكلات المواطنين أمر ايجابي، وكشف للمرة الثانية عن سعادته كمذيع وبرنامج وقناة لما حدث بعد عرض مشكلات فى حى المرج وحلوان.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن البرنامج يقوم بعرض المشكلات من أجل المواطن المصري.



وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التحية، للإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، على عرض قضية تدني الخدمات المقدمة للمواطنين في حلوان والمرج، وقال :" نعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".



وأضاف محمود شعراوي:" إقالة رئيسي حي حلوان والمرج جاءت بسبب عدم تواجد رؤساء الأحياء في الشوارع لمتابعة تدني الخدمات وانتشار القمامة وأزمات الصرف الصحي".



وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة، نظرًا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق والإهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوى المواطنين من تدني مستوى الخدمات المقدمة إليهم.



وأصدر شعراوي قرارًا بنقل رئيسي أحياء المرج وحلوان إلى الديوان العام للمحافظة وإيقافهما عن العمل وعزلهم من الوظيفة القيادية وتحويلهم إلى النيابة الادارية للتحقيق، كما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قرارًا بتكليف سكرتيري رئيسي حي المرج وحلوان بتسيير العمل لحين تعيين رؤساء جدد.



وأعطى اللواء خالد عبدالعال مهلة ١٠ أيام لسكرتير رئيس حي حلوان والشركة المسؤولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوى النظافة، كما أعطي محافظ القاهرة مهلة ١٥ أيام لسكرتير رئيس حي المرج لتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة المتراكمة في عدد من الشوارع.



وأكد شعراوي أنه سبق ورصد قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة بعض المخالفات وتدني مستوي النظافة بتلك الأحياء بعد وصول عدد من الشكاوى لسكان تلك الأحياء، وتم إعطاء رئيسي حي المرج وحلوان مهلة شهر لتحسين مستوى الخدمات وإزالة القمامة وحل شكاوى المواطنين والاستماع إليها إلا أن الوضع لم يتغير.