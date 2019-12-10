شاهد .. كارثة فى مكاتب الشهر العقاري .. اعرف السبب.. فيديو

قال سامى أمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن المكاتب العقارية تعمل بقانون من قبل الملكية، موضحًا أن قانون الشهر العقاري لم يغير من عام 46، أى من عهد الملك فاروق الأول.



وأضاف، سامى امام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الخزانة العامة للدولة تدخل فيها مليارات من مكاتب الشهر العقاري ولا يتم تعيين أحد لحل مشكلات المواطنين بسهولة.



وأوضح، سامى أمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، أن الأموال التى يتم تجميعها فى مكاتب الشهر العقاري لا تذهب للشهر العقاري.



وأشار، سامى أمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه بالشهر العقاري خلال سنة ستختفي الخدمة منه.



وأكد رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، أنه لابد أن يكون الشهر العقاري هيئة مستقلة وتنفصل عن وزارة العدل.

