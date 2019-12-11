ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بقيمة 40 جنيها.. مواطن يشكو إيقاف بطاقة التموين بسبب فاتورة تليفون

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن إسماعيل أحمد إسماعيل، المقيم بكفر فرسيس بمركز زفتى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين بسبب فاتورة هاتف بأكثر من 550 جنيها.

وقال فى رسالته: "أسرتى مكونة من خمسة أفراد، وهذه البطاقة تابعة لمكتب تموين سندبسط، زفتى، غربية، وتم إيقاف التموين فى البطاقة التموينية بسبب فاتورة تليفون 550، وأنا معنديش فاتورة تليفون بهذه القيمة".

وأضاف: "أرجو الاستعلام عن رقمى المحمول الخاص بى وهو 01278887475، الذي يعمل بباقة بـ40 جنيها شهريا، ورقم بطاقة التموين 116004205440، والرقم القومي 25707211601753، وكل ما أحاول أدخل على التظلمات الخاصة بالتموين أجدها مقفولة".

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجى عامل باليومية.. نورا تستغيث لعودة بطاقتها التموينية

"أسراب الذباب تهاجمنا.. سكان شارع محمد نصار بقرية سندبسط يشكون انتشار الذباب

خدعوك فقالوا| زيادة قيمة دعم الفرد لـ 100 جنيه بالتموين

مهدد بالطرد.. أيمن يناشد أهل الخير دفع الإيجار وسداد فاتورة الكهرباء

مهدد بالطرد.. مواطن يناشد أهل الخير دفع الإيجار وسداد فاتورة الكهرباء

طلعت يشكو حذف ابنته من البطاقة التموينية دون سبب

ترشيحاتنا

قائمة أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

في عيد ميلاد لوسي .. تعرف علي عمرها الحقيقي وعمل ندمت عليه

في عيد ميلاده الـ 89 .. أحدث ظهور لـ محمود رضا راقصاً على المسرح.. فيديو

حوار | محمد سامي: لن أعمل مع غادة عبد الرازق حتى لو عرضت علي ملايين.. ونسرين أمين تغار من زوجتي

بالترتر .. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بجمالها

يوم تلات مع أجمل بنات.. تامر حسين مع بنات الراحل عامر منيب.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تصدم حلاقا بسيارتها وتحطم واجهة محل بسبب قصة شعر ابنها.. شاهد

بالبمبي القصير.. إنجي المقدم تخطف الأنظار

بالذهبي اللافت.. لطيفة تستعرض أنوثتها من داخل سيارتها