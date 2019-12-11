بقيمة 40 جنيها.. مواطن يشكو إيقاف بطاقة التموين بسبب فاتورة تليفون

وقال فى رسالته: "أسرتى مكونة من خمسة أفراد، وهذه البطاقة تابعة لمكتب تموين سندبسط، زفتى، غربية، وتم إيقاف التموين فى البطاقة التموينية بسبب فاتورة تليفون 550، وأنا معنديش فاتورة تليفون بهذه القيمة".





وأضاف: "أرجو الاستعلام عن رقمى المحمول الخاص بى وهو 01278887475، الذي يعمل بباقة بـ40 جنيها شهريا، ورقم بطاقة التموين 116004205440، والرقم القومي 25707211601753، وكل ما أحاول أدخل على التظلمات الخاصة بالتموين أجدها مقفولة".

شكا المواطن إسماعيل أحمد إسماعيل، المقيم بكفر فرسيس بمركز زفتى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين بسبب فاتورة هاتف بأكثر من 550 جنيها.يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360