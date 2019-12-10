برلمانى: مشكلة الشهر العقاري تبعيته لـ وزارة العدل

قال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المواطن يدفع ثمن مشكلات الشهر العقاري، موضحًا أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تحدث عن مشكلات الشهر العقاري.



وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك شكاوى كثيرة تأتى من المواطنين بسبب مشكلات الشهر العقاري.



وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن الشهر العقاري به جميع ممتلكات الدولة المصرية، وممتلكات الأفراد، وهذا الأمر فى منتهى الخطورة.



وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن الشهر العقاري تابع لوزارة العدل، وهذه هى المشكلة.



وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن هناك أموال كثيرة تعدى الترليونات متروكة بدون مراجعة من الموظفين، وأوضح أنه يجب تطبيق نص الدستور المادة 199 ، والتى تقول « الشهر العقاري و الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالحماية لتادية عملهم» وطالب بتفعيل المادة.

