الحكومة تنجح في تقليص فوائد الديون بالموازنة إلى 85.61 مليار جنيه

نجحت الحكومة في تقليص مصروفات فوائد الدين العام، في أول شهرين من موازنة العام المالي الجاري، إلى 85.61 مليار جنيه، بعد أن كانت 80.8 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق له بفارق 4.59 مليار جنيه.





وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية ان فوائد الديون الخارجية سجلت 10.915 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل ثقافة 10.15 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له .





وبلغت فاتورة فوائد الديون غير الحكومية المحلية نحو 97.2 مليار جنيه مقابل 63.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام السابق له.



