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اقتصاد

الحكومة تنجح في تقليص فوائد الديون بالموازنة إلى 85.61 مليار جنيه

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:24 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
نجحت الحكومة في تقليص مصروفات فوائد الدين العام، في أول شهرين من موازنة العام المالي الجاري، إلى 85.61 مليار جنيه، بعد أن كانت 80.8 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق له بفارق 4.59 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية ان فوائد الديون الخارجية سجلت 10.915 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل ثقافة 10.15 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له .

وبلغت فاتورة فوائد الديون غير الحكومية المحلية نحو 97.2 مليار جنيه مقابل 63.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام السابق له.

وسجلت فوائد الديون المحلية الحكومية نحو 2.5مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي اغسطس من العام المالي الحالي مقابل 12.1مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق له.
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