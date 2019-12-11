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رياضة

الترجي التونسي يصل الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:03 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي
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محمد رشاد
وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، مساء الثلاثاء، إلى قطر؛ من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، باعتباره بطل أفريقيا.

وسيواجه الترجى، نظيره الهلال السعودي، يوم السبت المقبل، في الدور الثاني من المسابقة ذاتها.

وتضم قائمة الترجي المُشارِكة في مونديال الأندية، 23 لاعبا، وهم:

حراسة المرمى : معز بن شريفية – رامي الجريدي – الصدقي الدبشي

الدفاع : خليل شمام – سامح الدربالي – شمس الدين الذوادي – عبد القادر بدران – محمد علي اليعقوبي – إيهاب المباركي – إلياس الشتي

وسط الميدان : فوسيني كوليبالي – محمد أمين المسكيني – محمد علي بن رمضان – عبد الرروف بن غيث – فادي بن شوق – كوامي بونسو

الهجوم : رائد الفادع – أنيس البدري – بلال بن ساحة – حمدو الهوني – إبراهيم واتارا – طه ياسين الخنيسي وهيثم الجويني.
الترجي التونسي يصل الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية
الترجي التونسي يصل الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية
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