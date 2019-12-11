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فن

الإنسان البشوش.. يسرا تنعي المخرج سمير سيف عبر إنستجرام

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
المخرج الراحل سمير
المخرج الراحل سمير سيف
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محمد بدران
نعت الفنانة يسرا المخرج الكبير سمير سيف الذي وافته المنية الاثنين الماضي إثر أزمة قلبية، وذلك عبر حسابها على "انستجرام".

ونشرت يسرا صورة للراحل وعلقت عليها: "‏البقاء لله في المخرج المبدع والمعطاء والإنسان الكريم البشوش.. أستاذنا كلنا د. سمير سيف. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.

وشيع جثمان المخرج الراحل سمير سيف مساء امس من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بحضور عدد كبير من نجوم الفن".

سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربي" أوغسطينوس ابن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس.
الإنسان البشوش.. يسرا تنعي المخرج سمير سيف عبر إنستجرام
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