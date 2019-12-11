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تعليم

هندسة بنات الأزهر تدشن مشاريع إبداعية تقدم حلولا للمشاكل المختلفة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:40 ص
هندسة بنات الأزهر
هندسة بنات الأزهر تدشن مشاريع إبداعية للطالبات
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محمد شحتة
دشن قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة للبنات بجامعة الأزهر، أفكار ومشاريع إبداعية للطالبات تقدم حلولا تقنية لمشكلات في العديد من المجالات الصحية والإلكترونية.

فيما تم تقديم العديد من المشروعات المميزة، لطالبات الفرقة الثالثة بقسم النظم والحاسبات بالكلية منها: مشروعات تخدم ذوي الإعاقه البصرية، ومشروعات تخدم المدن الذكية، ومشروعات تخدم التحكم في العمليات الصناعية.

كما تم تقديم مشروعات تخدم التحكم في أنظمة الإتصالات، ومشروعات تخدم التنمية المستدامة.

وقام بتحكيم هذه المشروعات، الدكتور محمد إبراهيم السيد، وكيل الكلية والمشرف على قسم النظم والحاسبات، والدكتور محمد أحمد مهنا، رئيس قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بنين، والدكتور محمد كمال الشاعر، رئيس قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بنات، والدكتورة مروة سليم البلتاجي، أستاذ المادة والمشرفة على المشروعات.

يأتي هذا في إطار تطوير العملية التعليمية بقسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة بنات برعاية الدكتور محمود علواني عميد الكلية والدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية.
هندسة بنات الأزهر تدشن مشاريع إبداعية تقدم حلولا للمشاكل المختلفة
هندسة بنات الأزهر تدشن مشاريع إبداعية تقدم حلولا للمشاكل المختلفة
هندسة بنات الأزهر تدشن مشاريع إبداعية تقدم حلولا للمشاكل المختلفة
هندسة بنات الأزهر تدشن مشاريع إبداعية تقدم حلولا للمشاكل المختلفة
هندسة بنات الأزهر تدشن مشاريع إبداعية تقدم حلولا للمشاكل المختلفة
هندسة بنات الأزهر تدشن مشاريع إبداعية تقدم حلولا للمشاكل المختلفة
هندسة بنات الأزهر تدشن مشاريع إبداعية تقدم حلولا للمشاكل المختلفة
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